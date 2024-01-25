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В «Пари НН» поставили удовлетворительную оценку команде за первую часть сезона

25 Января 2024 • 12:02 Комментировать
Пари НН
...
Факел
02.03 16:00

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов поделился мнением о выступлении нижегородской команды в первой части текущего сезона.

После 18 туров РПЛ «Пари НН» расположился на девятом месте в турнирной таблице, набрав 24 очка. Мелик-Гусейнов поставил команде удовлетворительную оценку за прошедший этап сезона.

«Там вопрос стоял так: удовлетворительная либо неудовлетворительная оценка. Перед нами был поставлен план на 18 туров, и в первой части сезона всё получилось, команда на 100% выполнила то, что от неё ожидали», — приводит слова гендиректора Metaratings.

Свой первый матч в рамках чемпионата России после зимнего перерыва «Пари НН» проведёт 2 марта против воронежского «Факела».  

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Евро-Футбол.Ру,
Пари НН Давид Мелик-Гусейнов

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