Ганчаренко: «Я в тайне надеюсь, что Шатов ещё сыграет»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко признался, что ещё рассчитывает увидеть полузащитника Олега Шатова на футбольном поле.

Ранее сообщалось, что 33-летний футболист, который приостановил игровую карьеру, будет проходить стажировку у Ганчаренко, так как в настоящий момент учится на тренера.

Белорусский специалист назвал Шатова очень любознательным учеником, который вникает во многие нюансы тренерской работы.

«Я в тайне надеюсь, что он выйдет ещё сыграет, а он уже хочет ближе к нам быть. Мы говорим, успеешь ещё на тренерскую скамейку, выходи на поле, порадуйся игре», — сказал Ганчаренко в эфире телеканала «Матч Премьер».

В текущем сезоне Шатов не провёл за «Урал» ни одного официального матча. В прошлом розыгрыше чемпионата России на счету Шатова четыре игры, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось.