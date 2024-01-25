Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ганчаренко: «Я в тайне надеюсь, что Шатов ещё сыграет»

25 Января 2024 • 11:46 Комментировать
Ахмат
...
Урал
02.03 16:00

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко признался, что ещё рассчитывает увидеть полузащитника Олега Шатова на футбольном поле.

Ранее сообщалось, что 33-летний футболист, который приостановил игровую карьеру, будет проходить стажировку у Ганчаренко, так как в настоящий момент учится на тренера.

Белорусский специалист назвал Шатова очень любознательным учеником, который вникает во многие нюансы тренерской работы.  

«Я в тайне надеюсь, что он выйдет ещё сыграет, а он уже хочет ближе к нам быть. Мы говорим, успеешь ещё на тренерскую скамейку, выходи на поле, порадуйся игре», — сказал Ганчаренко в эфире телеканала «Матч Премьер».

В текущем сезоне Шатов не провёл за «Урал» ни одного официального матча. В прошлом розыгрыше чемпионата России на счету Шатова четыре игры, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Урал Олег Шатов Виктор Ганчаренко ещё теги

Новости по матчу

24 Января
14:09
«Урал» объявил о расставании с Цулукидзе
13:09
«Ахмат» ищет забивного нападающего на замену Конате
22 Января
15:46
Агент Селюк допустил уход Гбамбле из «Ахмата»
14:47
В «Ахмате» заявили, что клуб работает над подписанием новых футболистов
11:47
В «Ахмате» сообщили, что «Зенит» не связывался с клубом по поводу Харина
21 Января
13:49
Агент Ловата: «Верю, что Лукас может стать одним из ключевых футболистов «Ахмата»
11:08
В «Ахмате» отреагировали на слова агента Тодоровича о разногласиях в переговорах по новому контракту
20 Января
09:32
«Урал» продлил контракт с Бегичем
09:22
Деменко: «Уверен, что Помазун готов к переезду в Европу»
19 Января
15:26
«Урал» продлил контракт с Щербицким
11:45
В «Урале» опровергли информацию об интересе клуба к вратарю «СКА-Хабаровска»
10:25
Агент Тодоровича сообщил о разногласиях в переговорах с «Ахматом»
10:12
Агент Ловата: «У Лукаса чеченский менталитет, он настоящий боец»
09:44
Помазун: «Если ЦСКА скажет, что я нужен им в основу — вернусь»
09:30
Помазун заявил, что ради перехода в европейский клуб он готов пойти на снижение зарплаты
18 Января
13:58
В «Ахмате» рассказали, почему Даниэль Жуниор покинул клуб
11:30
В «Ахмате» раскрыли подробности подписания Ловата
28 Декабря
10:45
Иванов: «Чистяков мог бы пригодиться «Уралу»
26 Декабря
10:36
Мор: «В «Ахмате» поторопились с увольнением Ташуева»
24 Декабря
14:38
Агент Помазуна: «Текущий сезон Илья доиграет в «Урале», а дальше будем рассматривать предложения»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АХМАТ УРАЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге ​Назван возможный следующий тренер «Барселоны» «Интер» предложил «Манчестер Юнайтед» обменяться игроками, англичане уже ответили «Реал» предложит «Баварии» своего игрока в обмен на Дэвиса ​«Реал» готов продать полузащитника – но не дешевле 80 млн евро «Бавария» решила судьбу Тухеля Холанн или Мбаппе: Капелло выбрал нападающего для «Реала» Сане определился с предпочтительным местом продолжения карьеры в случае ухода из «Баварии» Оуэн назвал игрока «Ливерпуля», способного заменить Салаха в будущем Гвардиола хочет видеть в «Манчестер Сити» защитника «Барселоны»
«Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» Парад ошибок, овертайм и состоявшаяся месть: «Атлетико» выиграл в дерби Мадрида и выбил «Реал» из Кубка Испании «Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом» Президент «Барселоны» Лапорта негативно высказался о Беллингеме «Бетис» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4
Спортивные новости
«Колорадо» разгромил «Вашингтон», Овечкин сделал ассист «Локомотив» неожиданно уступил дома «Сочи» в КХЛ Зверев победил Алькараса и сыграет с Медведевым в полуфинале Australian Open «Адмирал» сенсационно обыграл «Металлург» в матче КХЛ Калинская не смогла выйти в полуфинал Australian Open Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Января
12:04 · Россия. Премьер-лига
Леон Мусаев вторую часть сезона проведёт в «Кубани» слухи
12:02 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» поставили удовлетворительную оценку команде за первую часть сезона
11:54 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «У «Спартака» состав, который минимум должен идти в тройке»
11:46 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: «Я в тайне надеюсь, что Шатов ещё сыграет»
11:38 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» и «Локомотив» согласовали сделку по Тикнизяну слухи
11:29 · Россия. Премьер-лига
Корниленко – о Нобоа: Он оставил большой след в российском футболе и помог его развить
11:24 · Россия. Премьер-лига
Магаль высказался о работе под руководством Евсеева
11:22 · Россия. Премьер-лига
Петреску назвал «Зенит» фаворитом чемпионской гонки в РПЛ
11:10 · Россия. Мелбет-Первая лига
Баста объявил, что СКА Ростов-на-Дону переходит из Второй лиги в Медиалигу официально
11:09 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Пари НН»: «Мы смогли доказать, что можем навязывать свою игру»
11:00 · Россия. Премьер-лига
Сперцян сосредоточен на «Краснодаре» и не перейдёт в другой российский клуб
10:40 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Крыльев Советов» Ежов: «Первые сборы больше не про футбол»
10:32 · Россия. Премьер-лига
Ермаков: «Тренировки Юрана похожи на занятия с Федотовым»
10:25 · Россия. Премьер-лига
Агент Гюнтера: Корай может перейти в «Локомотив»
10:21 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» отказался продавать «Зениту» Сперцяна
Все новости
Рекомендуем