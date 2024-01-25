Питерский «Зенит» и московский «Локомотив» согласовали трансфер защитника Наира Тикнизяна.

Как сообщает «РБ Спорт», команда с берегов Невы сделала первое предложение игроку сборной Армении, но он пока не принял окончательного решения. «Сине-бело-голубые» попросили руководство «железнодорожников», чтобы футболист не был задействован в товарищеских матчах, и ожидают увидеть его уже на вторых сборах.

Ранее СМИ сообщали, что «Зенит» может заплатить за Тикнизяна восемь миллионов евро, включая бонусы.

Напомним, что вчера, 24 января, «Локомотив» провёл товарищеский матч против «Акрона» (0:2), а Тикнизян не появился на поле.