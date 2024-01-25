Корниленко – о Нобоа: Он оставил большой след в российском футболе и помог его развить

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался об уходе Кристиана Нобоа из «Сочи».

Специалист отметил, что из-за любви к футболу эквадорец смог так долго играть на очень приличном уровне, и считает, что он оставил большой след в российском футболе.

«Его титулы об этом говорят. Желаю ему ещё нескольких лет успешной карьеры, что непременно скажу ему лично», - приводит слова Корниленко «Чемпионат».

Напомним, что Нобоа расторг контракт с сочинской командой и в ближайшее время пополнит ряды «Эмелека», где начинал свою профессиональную карьеру в большом футболе.