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Магаль высказался о работе под руководством Евсеева

25 Января 2024 • 11:24 Комментировать

Защитник «Факела» Руслан Магаль высказался о работе под руководством Вадима Евсеева.

Игрок отметил, что экранный образ, и то, какой он в раздевалке является разными вещами, ведь на самом деле, по его мнению, специалист очень добрый.

«На экране Евсеев выглядит грозным дядькой, а в раздевалке по свойски со всеми общается. На всяких пресс конференциях думают, что он противный, но это абсолютно не так», - приводит слова Магаля «Чемпионат».

Напомним, что Евсеев возглавлял воронежскую команду с мая по сентябрь прошлого года. Под его руководством она провела 17 матчей, в которых добилась семи побед.

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Факел Вадим Евсеев Руслан Магаль ещё теги
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