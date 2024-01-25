Гендиректор «Пари НН»: «Мы смогли доказать, что можем навязывать свою игру»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов назвал главный успех нижегородского клуба в 2023 году.

«Главный успех – мы смогли доказать себе и всем остальным, что можем бороться и навязывать свою игру, быть в топе. Это нужно очень сильно захотеть. Когда ты хочешь, всё получается», — цитирует гендиректора Metaratings.

По итогам 18 туров РПЛ «Пари НН» расположился на девятом месте в турнирной таблице, набрав 24 очка. От тройки лидеров команда из Нижнего Новгорода сейчас отстаёт на восемь баллов.

Напомним, ближайшие матчи чемпионата России состоятся лишь в начале марта. Соперником «Пари НН» по 19-му туру станет воронежский «Факел».