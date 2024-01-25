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Игрок «Крыльев Советов» Ежов: «Первые сборы больше не про футбол»

25 Января 2024 • 10:40 Комментировать
Ростов
...
Крылья Советов
02.03 16:00

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов рассказал об особенности зимних сборов.

По словам футболиста, первые сборы больше нацелены на физическую подготовку игроков, чем на футбол.

«Мы соскучились по футболу, зимний отпуск обычно длинный бывает. Первые сборы начались, но они больше не про футбол, а про физическую подготовку. Стараемся потихоньку набирать всё, что теряется за отпуск», — цитирует Ежова «Матч ТВ».

Напомним, после 18 туров РПЛ «Крылья Советов» занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Матчи чемпионата России возобновятся в начале марта. Соперником самарской команды в 19-м туре станет «Ростов».

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Роман Ежов

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