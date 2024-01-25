Ермаков: «Тренировки Юрана похожи на занятия с Федотовым»

Полузащитник ЦСКА Никита Ермаков, перешедший текущей зимой в «Пари НН» на правах аренды, сравнил наставника нижегородской команды Сергея Юрана с главным тренером «армейцев» Владимиром Федотовым.

«Тренировки довольно интенсивные, этим похожи на занятия ЦСКА с Федотовым. Всё по делу: если какая-то ошибка — объяснит, подскажет, если положительное — отметит, похвалит», — цитирует Ермакова «Чемпионат».

Также 21-летний футболист отметил, что Юран хочет использовать его в полузащите, где ему наиболее комфортно.

В нынешнем сезоне Ермаков провёл за ЦСКА 10 матчей, забил в них один гол и отдал две результативные передачи.