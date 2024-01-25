Агент Гюнтера: Корай может перейти в «Локомотив»

Агент защитника итальянской «Вероны» Корая Гюнтера Эрсин Акан высказался о будущем своего клиента.

Ранее СМИ сообщали, что немецкий футболист может продолжить карьеру в Турции.

«Гюнтер близок к переходу в «Фатих Карагюмрюк»? Разговоры ведутся и с «Локомотивом», - приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Контракт 29-летнего футболиста с итальянской командой рассчитан лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 1,2 миллиона евро.

В текущем сезоне Гюнтер не появлялся на поле в официальных матчах.

«Локомотив» ушел на зимнюю паузу на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ.