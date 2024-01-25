Топ-10 лучших футбольных лиг мира

Составлять рейтинг футбольных лиг достаточно сложно. Слишком необъективное это дело. Потому и существуют различные рейтинги, в которых одну и ту же лигу можно найти представленной на разных полюсах. Но лучшие мировые футбольные лиги всё же оказываются на самой вершине, кто бы их ни оценивал. Попробуем объять необъятное, усреднить результаты и выбрать лучших. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует рейтинг десяти лучших футбольных лиг мира.

Критерии

Чтобы определиться с лучшими футбольными лигами мира, будем учитывать следующее. Во-первых, различные информационные источники, которые проводили подобные исследования. Во-вторых, трофеи, которые клубы из данных лиг завоевали за последние 15 лет на международной арене. В-третьих, интерес со стороны зрителей: посещаемость, количество и качество телетрансляций. В-четвёртых, трансферная стоимость игроков, которые выступают в данной лиге.

Наши – в десятке

По этим критериям и, что важнее, по версиям различных рейтинговых агентств чемпионат России (РПЛ) входит в лучшие десять лиг мира. Правда, есть интересный факт. Международная федерация футбольной статистики и истории (IFFHS) в 2022 году поставила РПЛ на 80-ю строчку в своём рейтинге! Всё вполне объяснимо. При подсчёте IFFHS учитывала очки, которые набрали пять лучших клубов чемпионата и национальная сборная в ведущих континентальных и мировых турнирах.

РПЛ – единственная из десяти представленных лиг, которая имеет 16 участников в своём составе.

Мексика и Бразилия – лучшие из американцев

Позиции с девятой по седьмую достались представителям Америки (Мексике и Бразилии), а также португальскому чемпионату. Посещаемость здесь оставляет желать лучшего, трофеи клубы завоёвывают в последнее время нечасто, а средняя стоимость игроков одного клуба находится на уровне 70-75 млн евро. Правда, в мексиканском чемпионате, где выступает 18 клубов, средняя стоимость игроков ниже, чем в России (47,22 млн евро по сравнению с 52,50 млн евро у РПЛ).

Франция открывает пятёрку лучших

Нидерланды расположились на шестой позиции. «Аякс» лишь один раз за последние годы выстрелил в Лиге чемпионов, а также вышел в финал Лиги Европы в 2017 году. О былых успехах клуба, как это было в девяностые, остаётся только вспоминать.

Кардинально отличается от названных выше лиг Франция. Стоимость игроков Лиги 1 в три раза выше, чем у тех же Нидерландов (при равном количестве клубов), а средняя стоимость футболистов одного клуба достигает 205 млн евро. Но французам недостаёт побед на крупных турнирах. «ПСЖ» в сезоне-2019/2020 играл в финале Лиги чемпионов, «Марсель» в сезоне-2017/2018 проиграл в финале Лиги Европы. По этой причине французам пока не удаётся подняться выше и бороться с Серией А. Примерно такая же посещаемость, как и матчей чемпионата Франции, но участие «Ювентуса» и «Интера» в четырёх финалах Лиги чемпионов в последние 15 лет и даже одна победа в совокупности с более высокой стоимостью игроков позволяют Серии А занять четвёртую строчку рейтинга лучших футбольных лиг мира.

Тройка лидеров

Виртуальные бронзовые награды достаются Бундеслиге. В различных рейтингах топовая немецкая лига и испанская Ла Лига меняются местами. На стороне немцев посещаемость и регулярные аншлаги, у испанцев 8 побед в последних 15 розыгрышах Лиги чемпионов. Добавим к этому примерно равную среднюю стоимость игроков одного клуба: 247 млн евро у Ла Лиги против 244 млн евро у Бундеслиги. Но ни тем, ни другим для победы не хватает уровня интриги в чемпионате, что не позволяет лигам стать самой продаваемой по телевизионным правам в мире.

Бесспорный чемпион – Английская премьер-лига. Здесь всё закономерно. Практически все рейтинги ставят АПЛ на первую строчку. Количество и качество трансляций, общая стоимость игроков (более 10 млрд евро!), неожиданные развязки футбольных матчей, победы в ведущих европейских и мировых клубных турнирах – все эти факторы, безусловно, в пользу АПЛ.

Лучшие футбольные лиги мира

Место Лига Страна Стоимость игроков лиги, млрд евро Кол-во клубов Стоимость игроков одного клуба 1 АПЛ Англия 10,96 20 548,00 2 Ла Лига Испания 4,94 20 247,00 3 Бундеслига Германия 4,4, 18 244,44 4 Серия А Италия 4,64 20 232,00 5 Лига 1 Франция 3,69 18 205,00 6 Эредивизи Нидерланды 1,26 18 70,00 7 Чемпионат Бразилии (Серия А) Бразилия 1,43 20 71,50 8 Примейра-лига Португалия 1,36 18 75,56 9 Лига МХ Мексика 0,85 18 47,22 10 РПЛ Россия 0,84 16 52,50

Константин Лицин