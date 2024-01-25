Топ-10 лучших футбольных лиг мира

Составлять рейтинг футбольных лиг достаточно сложно. Слишком необъективное это дело. Потому и существуют различные рейтинги, в которых одну и ту же лигу можно найти представленной на разных полюсах. Но лучшие мировые футбольные лиги всё же оказываются на самой вершине, кто бы их ни оценивал. Попробуем объять необъятное, усреднить результаты и выбрать лучших. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» анализирует рейтинг десяти лучших футбольных лиг мира.
Критерии
Чтобы определиться с лучшими футбольными лигами мира, будем учитывать следующее. Во-первых, различные информационные источники, которые проводили подобные исследования. Во-вторых, трофеи, которые клубы из данных лиг завоевали за последние 15 лет на международной арене. В-третьих, интерес со стороны зрителей: посещаемость, количество и качество телетрансляций. В-четвёртых, трансферная стоимость игроков, которые выступают в данной лиге.
Наши – в десятке
По этим критериям и, что важнее, по версиям различных рейтинговых агентств чемпионат России (РПЛ) входит в лучшие десять лиг мира. Правда, есть интересный факт. Международная федерация футбольной статистики и истории (IFFHS) в 2022 году поставила РПЛ на 80-ю строчку в своём рейтинге! Всё вполне объяснимо. При подсчёте IFFHS учитывала очки, которые набрали пять лучших клубов чемпионата и национальная сборная в ведущих континентальных и мировых турнирах.
РПЛ – единственная из десяти представленных лиг, которая имеет 16 участников в своём составе.
Мексика и Бразилия – лучшие из американцев
Позиции с девятой по седьмую достались представителям Америки (Мексике и Бразилии), а также португальскому чемпионату. Посещаемость здесь оставляет желать лучшего, трофеи клубы завоёвывают в последнее время нечасто, а средняя стоимость игроков одного клуба находится на уровне 70-75 млн евро. Правда, в мексиканском чемпионате, где выступает 18 клубов, средняя стоимость игроков ниже, чем в России (47,22 млн евро по сравнению с 52,50 млн евро у РПЛ).
Франция открывает пятёрку лучших
Нидерланды расположились на шестой позиции. «Аякс» лишь один раз за последние годы выстрелил в Лиге чемпионов, а также вышел в финал Лиги Европы в 2017 году. О былых успехах клуба, как это было в девяностые, остаётся только вспоминать.
Кардинально отличается от названных выше лиг Франция. Стоимость игроков Лиги 1 в три раза выше, чем у тех же Нидерландов (при равном количестве клубов), а средняя стоимость футболистов одного клуба достигает 205 млн евро. Но французам недостаёт побед на крупных турнирах. «ПСЖ» в сезоне-2019/2020 играл в финале Лиги чемпионов, «Марсель» в сезоне-2017/2018 проиграл в финале Лиги Европы. По этой причине французам пока не удаётся подняться выше и бороться с Серией А. Примерно такая же посещаемость, как и матчей чемпионата Франции, но участие «Ювентуса» и «Интера» в четырёх финалах Лиги чемпионов в последние 15 лет и даже одна победа в совокупности с более высокой стоимостью игроков позволяют Серии А занять четвёртую строчку рейтинга лучших футбольных лиг мира.
Тройка лидеров
Виртуальные бронзовые награды достаются Бундеслиге. В различных рейтингах топовая немецкая лига и испанская Ла Лига меняются местами. На стороне немцев посещаемость и регулярные аншлаги, у испанцев 8 побед в последних 15 розыгрышах Лиги чемпионов. Добавим к этому примерно равную среднюю стоимость игроков одного клуба: 247 млн евро у Ла Лиги против 244 млн евро у Бундеслиги. Но ни тем, ни другим для победы не хватает уровня интриги в чемпионате, что не позволяет лигам стать самой продаваемой по телевизионным правам в мире.
Бесспорный чемпион – Английская премьер-лига. Здесь всё закономерно. Практически все рейтинги ставят АПЛ на первую строчку. Количество и качество трансляций, общая стоимость игроков (более 10 млрд евро!), неожиданные развязки футбольных матчей, победы в ведущих европейских и мировых клубных турнирах – все эти факторы, безусловно, в пользу АПЛ.
Лучшие футбольные лиги мира
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Кол-во
клубов
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|1
|АПЛ
|Англия
|10,96
|20
|548,00
|2
|Ла Лига
|Испания
|4,94
|20
|247,00
|3
|Бундеслига
|Германия
|4,4,
|18
|244,44
|4
|Серия А
|Италия
|4,64
|20
|232,00
|5
|Лига 1
|Франция
|3,69
|18
|205,00
|6
|Эредивизи
|Нидерланды
|1,26
|18
|70,00
|7
|Чемпионат Бразилии (Серия А)
|Бразилия
|1,43
|20
|71,50
|8
|Примейра-лига
|Португалия
|1,36
|18
|75,56
|9
|Лига МХ
|Мексика
|0,85
|18
|47,22
|10
|РПЛ
|Россия
|0,84
|16
|52,50
Константин Лицин
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