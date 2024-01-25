Левый вингер «Коло-Коло» Хорди Томпсон пополнил ряды «Оренбурга» на правах аренды с правом выкупа, об этом сообщает пресс-служба уральской команды.

Отмечается, что соглашение будет рассчитано до конца нынешнего сезона.

Стоит отметить, что 19-летний форвард заложил чужую квартиру в Чили, чтобы выехать из страны в Россию, так как он находился под домашним арестом из-за избиения своей девушки.

Напомним, что подопечные Давида Деограсии ушли на зимний перерыв, находясь в зоне стыковых игр. После 18 туров они занимают 14-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 15 очков.