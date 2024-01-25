Агент Сако: «Ростов» — это клуб, где Умар может добиться больших успехов»

Нассер Диалло, агент защитника «Арды» Умара Сако, который близок к переходу в «Ростов» на правах аренды, рассказал о предложениях от клубов из других стран.

По словам Диалло, Сако мог продолжить карьеру в командах из Турции, Украины и Китая, однако «Ростов» оказался наиболее предпочтительным для игрока вариантом.

«Это клуб, где Сако может добиться больших успехов и написать свою историю. Будучи его агентом, я сразу же выбрал «Ростов». Также надеюсь, что он хорошо завершит сезон и сможет проявить себя на поле как можно лучше и остаться в сердцах болельщиков команды», — цитирует Диалло «РБ Спорт».

В текущем сезоне 27-летний ивуариец провёл в составе своей нынешней команды 20 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.