Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дьяков: «Выбор Сутормина в пользу «Ростова», а не «Сочи» очевиден»

25 Января 2024 • 09:38 Комментировать
Ростов
...
Крылья Советов
02.03 16:00

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков высказался о решении полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина продолжить карьеру в стане команды Валерия Карпина, а не «Сочи».

Ранее сообщалось, что «Ростов» может арендовать 30-летнего футболиста до конца нынешнего сезона. В услугах Сутормина заинтересован лично главный тренер южан Карпин.  

«Сутормину хочется играть за «Ростов» с тренером сборной, нежели ехать в «Сочи» и спасаться от выживания. Ещё не известно, спасётся ли клуб. Выбор в пользу «Ростова», а не «Сочи» очевиден», — приводит слова Дьякова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Сутормин провёл за «Зенит» 12 матчей, в которых сумел отметиться двумя результативными передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов Виталий Дьяков Сочи Алексей Сутормин ещё теги

Новости по матчу

24 Января
13:39
В «Ростове» отказались отвечать на вопрос о возможном подписании контракта с Глушаковым
22 Января
15:16
Агент Сако: «Мы продвинулись в переговорах с «Ростовом»
21 Января
14:07
Радимов: «Либо Глушаков попадает в состав «Ростова», либо надо заканчивать» 1
10:34
Булыкин: «Появление Глушакова поможет «Ростову»
11 Января
12:00
Гранат: «Скучаю по матчам РПЛ»
11:44
Глушаков назвал причину своего ухода из костромского «Спартака»
11:08
Глушаков: «Будет ли подписан контракт с «Ростовом»? Время покажет»
10 Января
12:19
Стала известна длительность контракта Саравии с «Ростовом»
09:49
Агент: «Для Роналдо переход в «Ростов» — это шаг вперёд»
08 Января
10:41
Агент Роналдо: «Посетим Ростов, чтобы осмотреть город и убедиться, что игрок будет в безопасности»
07 Января
14:20
Осинькин сказал, приблизился ли кто-то из российских игроков к уровню Малкома
05 Января
11:53
Горшков рассказал, какой результат станет для «Крыльев Советов» отличным
24 Декабря
17:06
Дьяков: «Футболисты сейчас перегружены»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОСТОВ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге ​Назван возможный следующий тренер «Барселоны» «Интер» предложил «Манчестер Юнайтед» обменяться игроками, англичане уже ответили Нулевые Месси и Суарес, скандальные ВАРы «Реала» и взлетающий «Ювентус» «Реал» предложит «Баварии» своего игрока в обмен на Дэвиса ​«Реал» готов продать полузащитника – но не дешевле 80 млн евро «Бавария» решила судьбу Тухеля Сане определился с предпочтительным местом продолжения карьеры в случае ухода из «Баварии» Холанн или Мбаппе: Капелло выбрал нападающего для «Реала» Оуэн назвал игрока «Ливерпуля», способного заменить Салаха в будущем
«Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» Парад ошибок, овертайм и состоявшаяся месть: «Атлетико» выиграл в дерби Мадрида и выбил «Реал» из Кубка Испании «Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом» «Бетис» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 Удаление Симеоне и блёклый матч Хвичи: «Интер» дожал «Наполи» в концовке и выиграл Суперкубок Италии «Реал» перед финальным свистком вырвал победу у проваливающей сезон «Альмерии»
Спортивные новости
«Колорадо» разгромил «Вашингтон», Овечкин сделал ассист «Локомотив» неожиданно уступил дома «Сочи» в КХЛ Зверев победил Алькараса и сыграет с Медведевым в полуфинале Australian Open «Адмирал» сенсационно обыграл «Металлург» в матче КХЛ Калинская не смогла выйти в полуфинал Australian Open Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Января
09:59 · Россия. Премьер-лига
МЛС заблокировала переход Феррейры в «Спартак»
09:49 · Россия. Премьер-лига
Возможный новичок «Спартака» Угальде сообщил руководству «Твенте», что больше не хочет выступать за клуб
09:38 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: «Выбор Сутормина в пользу «Ростова», а не «Сочи» очевиден»
09:29 · Россия. Премьер-лига
Ермаков — о переходе в «Пари НН»: «Хотелось получать больше игрового времени»
09:20 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Факела» Котов: «Долгов сейчас трудоустраивается»
09:11 · Россия. Премьер-лига
В «Факеле» отказались называть количество возможных новичков
24 Января
23:05 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Балтики» рассказал, почему клуб находится низко в турнирной таблице
22:58 · Россия. Премьер-лига
​В «Зените» приняли решение по Венделу
22:38 · Россия. Премьер-лига
Точилин – о Нобоа: «Приходит время, когда нужно думать о будущем»
22:17 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» назвали чушью слухи об уходе Вендела 1
22:11 · Россия. Премьер-лига
Шапи оформил свой четвёртый гол в 2024 году
21:49 · Россия. Премьер-лига
Агент опроверг бывший интерес «Спартака» к вингеру «Флуминенсе» Ариасу эксклюзив
21:26 · Россия. Премьер-лига
Алексей Попов назвал условие возвращения Нобоа в Россию
21:20 · Россия. Премьер-лига
Сергеев: Педро, Артур и Нино усилят «Зенит»
21:04 · Россия. Премьер-лига
Акинфеев — самый возрастной футболист РПЛ после ухода Нобоа
Все новости
Рекомендуем