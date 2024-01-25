Дьяков: «Выбор Сутормина в пользу «Ростова», а не «Сочи» очевиден»

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков высказался о решении полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина продолжить карьеру в стане команды Валерия Карпина, а не «Сочи».

Ранее сообщалось, что «Ростов» может арендовать 30-летнего футболиста до конца нынешнего сезона. В услугах Сутормина заинтересован лично главный тренер южан Карпин.

«Сутормину хочется играть за «Ростов» с тренером сборной, нежели ехать в «Сочи» и спасаться от выживания. Ещё не известно, спасётся ли клуб. Выбор в пользу «Ростова», а не «Сочи» очевиден», — приводит слова Дьякова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Сутормин провёл за «Зенит» 12 матчей, в которых сумел отметиться двумя результативными передачами.