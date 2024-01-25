Ермаков — о переходе в «Пари НН»: «Хотелось получать больше игрового времени»

Полузащитник ЦСКА Никита Ермаков, перешедший текущей зимой в «Пари НН» на правах аренды, высказался о своём трансфере.

По словам 21-летнего футболиста, он хотел получать больше игрового времени, поэтому долго над своим переходом в нижегородский клуб он не раздумывал.

«Появилась возможность поехать в аренду в «Пари НН». Долго я не думал и согласился. Были и другие варианты, но сейчас я в «Пари НН» и рад этому. Могу сказать, что переход в «Пари НН» — моё осознанное решение», — цитирует Ермакова «Чемпионат».

В текущем сезоне полузащитник провёл за ЦСКА 10 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

Напомним, сейчас «Пари НН» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка в 18 турах.