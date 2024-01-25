Спортивный директор «Факела» Котов: «Долгов сейчас трудоустраивается»

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов сообщил, что нападающий команды Александр Долгов в настоящий момент трудоустраивается в другом клубе.

Ранее сообщалось, что 25-летний футболист пройдёт сборы вместе с московской «Родиной».

«Долгов не поехал на сборы с «Факелом». Где он сейчас? Трудоустраивается», — приводит слова Котова «РБ Спорт».

В текущем сезоне нападающий провёл за команду из Воронежа 15 матчей, в которых забил один гол. Ранее футболист также выступал за «Ростов» и «Химки».

После 18 туров РПЛ «Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице, сумев набрать 21 очко. Матчи чемпионата России возобновятся в начале марта.