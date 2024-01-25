В «Факеле» отказались называть количество возможных новичков

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов высказался о количестве новичков, которые могут присоединиться к команде в зимнее трансферное окно.

Отметим, что на сегодняшний день «Факел» успел пополниться полузащитником Романом Акбашевым и защитником Райаном Сенхаджи.

«Как много у нас будет новичков? Посмотрим», — цитирует Котова «РБ Спорт».

Также спортивный директор отказался отвечать на вопрос о том, ведёт ли воронежский клуб переговоры с кем-либо из игроков в настоящий момент.

После 18 туров РПЛ «Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко. Свой следующий матч в рамках чемпионата России воронежцы проведут 2 марта против «Пари НН».