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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Факеле» отказались называть количество возможных новичков

25 Января 2024 • 09:11 Комментировать
Пари НН
...
Факел
02.03 16:00

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов высказался о количестве новичков, которые могут присоединиться к команде в зимнее трансферное окно.

Отметим, что на сегодняшний день «Факел» успел пополниться полузащитником Романом Акбашевым и защитником Райаном Сенхаджи.

«Как много у нас будет новичков? Посмотрим», — цитирует Котова «РБ Спорт».

Также спортивный директор отказался отвечать на вопрос о том, ведёт ли воронежский клуб переговоры с кем-либо из игроков в настоящий момент.   

После 18 туров РПЛ «Факел» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко. Свой следующий матч в рамках чемпионата России воронежцы проведут 2 марта против «Пари НН».

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