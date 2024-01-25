Переход Тикнизяна как демонстрация превосходства «Зенита» и правильности стратегии Рангника

По данным медиа, Наир Тикнизян уже в ближайшее время сменит «Локомотив» на «Зенит». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассматривает этот трансфер с разных сторон.

Тикнизян – странный выбор со спортивной точки зрения

Пожалуй, уже все успели удивиться, что «Зенит» решил на замену Данилу Круговому подписать Наира Тикнизяна. Представитель «Локомотива» сверкает в этом сезоне, но отличается, прежде всего, не защитными умениями, а атакующими. Михаил Галактионов осенью его выпускал чуть ли не на позиции крайнего форварда. «Зениту» же скорее нужен был дублёр для Дугласа Сантоса именно с точки зрения оборонительных действий.

Конечно, с появлением Тикнизяна Семак может перестроить игру «Зенита» на трёх центральных защитников, чтобы пользоваться сильными качествами Тикнизяна. Однако слабо верится, что питерцы будут делать революцию ради того, чтобы найти место армянскому футболисту.

Так или иначе, есть ощущение, что Тикнизян в «Зените» не просто присядет на лавку, но даже в качестве дублёра рискует не быть приоритетным выбором для Семака.

Зато это очередное заявление «Зенита» о превосходстве

В последнее время «Зенит» избрал тактику «выжигания» оппонентов внутри России. Питерцы раз за разом перехватывают потенциальных новичков у конкурентов или просто выкупают футболистов у них. Далеко не всегда в этом виден и понятен смысл, но «Зенит» это делает, потому что может себе это позволить.

Зимой ЦСКА неожиданно щёлкнул «Зенит» по носу, подписав в тактике питерцев Данила Кругового. И потеря для питерцев не критичная, и можно было найти на роль дублёра игрока более подходящего и дешевле. В конце концов отзыв из аренды Арсена Адамова казался вполне логичным шагом. Однако «Зениту» важно ещё раз всем показать, кто главный в российском футболе: «Вы у нас увели бесплатно игрока с лавки? Пфф, ну мы туда за 8 миллионов евро усадим основного игрока клуба, который мечтает быть в тройке».

Кажется, что в переходе Тикнизяна большая составляющая «показухи». В этом смысле неудивительно, что пошли разговоры о подписании «Зенитом» Фёдора Чалова. Питерцам нападающий не нужен, но вот отомстить ЦСКА наверняка захочется.

Тикнизян нужен «Зениту» для пиара

Есть ещё одна сфера, в которой Тикнизян может, безусловно, пригодиться «Зениту». В последнее время в питерской команде мало русскоязычных медийных футболистов, не считая, возможно, Мостового и отчасти Сергеева. На их фоне Тикнизян, который зачастил в разные шоу, выстраивает красивый личный бренд и бренд семьи, интересно формулирует мысли, будет отличным лицом «Зенита». Да, сложно им быть, сидя на скамейке, но на какое-то время это не будет иметь значения.

Вдобавок к этому не стоит забывать, что Тикнизян родился в Санкт-Петербурге, как-никак местный футболист. Для «Зенита», который позиционирует себя как бренд города, это тоже лишним не будет.

«Локомотив» не в накладе, а ещё заработал… ЦСКА

Интересно ещё взглянуть на это со стороны «Локомотива». С одной стороны, «железнодорожники» теряют основного игрока, но при этом обсуждается компенсация в размере 8 миллионов евро. Если эта цифра соответствует действительности, то в Черкизово должен быть праздник. При всем уважении к Тикнизяну, сложно представить, кто бы ещё заплатил такие деньги. Причём для «Локомотива» в этом нет ощущения фатальной потери с игровой точки зрения. В защите слева есть Самошников, которого может подменить Митай. В атаке есть Пиняев, летом придёт Салтыков. В общем, не выглядит уход Тикнизяна трагедией.

При этом «Зенит» решает финансовые проблемы «Локомотива». «Железнодорожники» не могли договориться с «Оренбургом» по переходу Лукаса Веры, были сложности с подписанием нового защитника. Всё упиралось в финансы. После продажи Тикнизяна москвичи спокойно совершат те трансферы, которые планировали.

Самое интересное, что на всём этом заработает и ЦСКА. «Армейцы» бесплатно забрали из «Зенита» Кругового. По этой причине питерцы платят 8 миллионов евро «Локомотиву» за Тикнизяна. Однако часть этих денег «железнодорожники» выплатят как раз ЦСКА, который воспитывал защитника.

Тикнизян как доказательство верности курса Рангника

А ещё трансфер Тикнизяна заставляет с интересом взглянуть на деятельность Ральфа Рангника в «Локомотиве». Сколько было критики в адрес работы немцев, но по прошествии времени всё выглядит уже не так однозначно плохо. Бека-Бека и Изидор уже реализованы «железнодорожниками» с прибылью, теперь вот Тикнизян принесёт «Локомотиву» заработок. На Яне Кухте почти ничего не потеряли с учётом всей ситуации. Конечно, 7 миллионов евро, выплаченные за Константина Марадишвили, пока выглядят явной ошибкой. Однако в целом теперь кажется, что решения команды Рангника были не такими уж и неправильными.

Роман Андреев