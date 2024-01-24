Игрок «Балтики» рассказал, почему клуб находится низко в турнирной таблице

Кирилл Маляров, футболист калининградской «Балтики» объяснил, почему его команда располагается так низко в турнирной таблице РПЛ после 18 прошедших туров.

«Первые матчи нас чуть‑чуть подкачали: из семи игр всего одну провели дома. Если бы календарь позволил больше дома сыграть, было бы лучше», - говорит Маляров телеканалу «Матч ТВ». Также он добавил, что в этом сезоне у «Балтики» не так много стандартов, как было в прошлом сезоне – именно с них калининградцы охотно забивали в Мелбет-Первой лиге.

Напомним, что «Балтика» наряду с «Сочи» делит зону вылета. У команды Сергея Игнашевича всего 13 набранных очков. Отставание от 14 места составляет два балла.