​В «Зените» приняли решение по Венделу

Полузащитник Маркус Вендел не покинет «Зенит» в зимнее трансферное окно. Бразильский футболист сезон 2023/2024 завершит в Санкт-Петербурге.

Согласно информации Metaratings, «Зенит» будет готов рассмотреть предложения по Венделу только летом. Зимой же питерцы делать этого не собираются.

Ранее появились сообщения о том, что Вендел может сменить «Зенит» на «Ботафого». В питерском клубе уже успели отреагировать на слухи, назвав их чушью.

В сезоне 2023/2024 Маркус Вендел провёл 18 матчей, в которых забил четыре гола и отдал шесть голевых передач на партнёров. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают бразильца в 22 миллиона евро.