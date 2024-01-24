Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился мнением касательно возможного трансфера нападающего Манфреда Угальде в стан «красно-белых».

«Честно сказать, не знаю, как относиться к этой информации. В принципе, у «Спартака» есть нападающие. И я не думаю, что с трансфером команда перестроится на игру в два форварда. Я считаю, что «Спартаку» нужно в первую очередь решить вопрос с обороной. Именно на это должна быть направлена трансферная политика клуба сейчас, как мне кажется.

Джикия не может найти общий язык с Абаскалем - скорее всего, уйдет после этого сезона, если не раньше. У «Спартака» есть проблемы с обороной, и это видно. Так что проблему задней линии нужно решить. Команда достаточно много забивает, но другое дело, сколько она пропускает», - сказал Деменко.