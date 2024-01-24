Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Деменко: «Спартаку» нужно в первую очередь решить вопрос с обороной, а не с атакой» эксклюзив

24 Января 2024 • 23:55 Комментировать

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился мнением касательно возможного трансфера нападающего Манфреда Угальде в стан «красно-белых».

«Честно сказать, не знаю, как относиться к этой информации. В принципе, у «Спартака» есть нападающие. И я не думаю, что с трансфером команда перестроится на игру в два форварда. Я считаю, что «Спартаку» нужно в первую очередь решить вопрос с обороной. Именно на это должна быть направлена трансферная политика клуба сейчас, как мне кажется.

Джикия не может найти общий язык с Абаскалем - скорее всего, уйдет после этого сезона, если не раньше. У «Спартака» есть проблемы с обороной, и это видно. Так что проблему задней линии нужно решить. Команда достаточно много забивает, но другое дело, сколько она пропускает», - сказал Деменко.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Максим Деменко
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге Защитник «Ливерпуля» Александер-Арнольд назвал самого сильного игрока, против которого ему приходилось выходить на поле ​Назван возможный следующий тренер «Барселоны» «Интер» предложил «Манчестер Юнайтед» обменяться игроками, англичане уже ответили Нулевые Месси и Суарес, скандальные ВАРы «Реала» и взлетающий «Ювентус» ​«Реал» готов продать полузащитника – но не дешевле 80 млн евро «Реал» предложит «Баварии» своего игрока в обмен на Дэвиса Сане определился с предпочтительным местом продолжения карьеры в случае ухода из «Баварии» Фонсека отреагировал на заявление Роналду, что саудовская лига сильнее французской Левандовски предъявил претензии Хави – игроку не понравился выбор состава
«Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» Парад ошибок, овертайм и состоявшаяся месть: «Атлетико» выиграл в дерби Мадрида и выбил «Реал» из Кубка Испании «Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом» «Бетис» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 «Барселона» готова позвать Моуринью Удаление Симеоне и блёклый матч Хвичи: «Интер» дожал «Наполи» в концовке и выиграл Суперкубок Италии
Спортивные новости
«Локомотив» неожиданно уступил дома «Сочи» в КХЛ Зверев победил Алькараса и сыграет с Медведевым в полуфинале Australian Open «Адмирал» сенсационно обыграл «Металлург» в матче КХЛ Калинская не смогла выйти в полуфинал Australian Open Ольховский объяснил, за счёт чего Медведев сможет пройти в финал Australian Open Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
24 Января
23:05 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Балтики» рассказал, почему клуб находится низко в турнирной таблице
22:58 · Россия. Премьер-лига
​В «Зените» приняли решение по Венделу
22:38 · Россия. Премьер-лига
Точилин – о Нобоа: «Приходит время, когда нужно думать о будущем»
22:17 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» назвали чушью слухи об уходе Вендела
22:11 · Россия. Премьер-лига
Шапи оформил свой четвёртый гол в 2024 году
21:49 · Россия. Премьер-лига
Агент опроверг бывший интерес «Спартака» к вингеру «Флуминенсе» Ариасу эксклюзив
21:26 · Россия. Премьер-лига
Алексей Попов назвал условие возвращения Нобоа в Россию
21:20 · Россия. Премьер-лига
Сергеев: Педро, Артур и Нино усилят «Зенит»
21:04 · Россия. Премьер-лига
Акинфеев — самый возрастной футболист РПЛ после ухода Нобоа
21:04 · Россия. Премьер-лига
Силкин предположил, почему Нобоа решил уйти из «Сочи»
20:57 · Россия. Премьер-лига
Нобоа назвал самое яркое воспоминание о России
20:42 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «14 миллионов евро — это слишком дорого за Угальде»
20:39 · Россия. Премьер-лига
Нобоа: «Хотел бы вернуться в Россию тренером-скаутом или журналистом»
20:37 · Россия. Премьер-лига
​Тикнизян загадочно ответил на вопрос о трансфере в «Зенит» видео
20:32 · Россия. Премьер-лига
​Томпсон прошёл обследование для «Оренбурга»
Все новости
Рекомендуем