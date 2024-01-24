Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился мнением касательно потенциального трансфера Наира Тикнизяна в «Зенит».

«Я не понимаю, зачем Семаку этот трансфер. У него же и так полно игроков. У него же человек 9 только бразильцев. Тикнизян просто потеряется в этой команде. Он не будет понимать игроков «Зенита», а игроки «Зенита» не будут понимать его. Я не очень понимаю смысла этого потенциального трансфера. Возможно, тут все решают деньги. Но я бы посоветовал ему оставаться и развиваться в «Локомотиве».

У меня есть мысль, что «Зенит» хочет провернуть этот трансфер просто для того, чтобы ослабить «Локомотив». Это же известная практика не только в футболе. Во многих видах спорта происходит подобное. Другое дело, что «Локомотив» сейчас не выглядит явным конкурентом для «Зенита». Возможно, это не желание Семака, а желание кого-то другого. В любом случае, Тикнизян «Зениту» не нужен», - сказал Пономарев.