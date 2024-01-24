Точилин – о Нобоа: «Приходит время, когда нужно думать о будущем»

Бывший тренер «Сочи» Александр Точилин порассуждал об уходе Кристиана Нобоа из стана южан. 38-летний полузащитник официально продолжит карьеру в «Эмелеке» - его родном клубе из Эквадора.

«Он провёл хорошую, яркую карьеру, состоялся как футболист. Но приходит время, когда нужно думать о будущем, особенно в таком возрасте. К тому же пришел новый тренерский штаб – в нём, возможно, не видели игрока старта», - говорит Точилин для «РИА Новости».

В апреле Нобоа исполнится 39 лет. После ухода Кристиана из РПЛ голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев официально стал самым возрастным игроком лиги.