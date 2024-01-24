Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал новости о том, что полузащитнику «Спартака» Квинси Промесу грозит лишение свободы на 9 лет.

«Попахивает политикой здесь. Во-первых, нет доказательств того, что спортсмен замешан в том или ином деле. Есть какие-то показания кого-то, что-то и так далее. При этом каких-то очевидных или конкретных доказательств никто не увидел. Я говорил с руководством «Спартака» после того случая. Ясно, что пресса возбудилась, и я вмешался. Мне сказали, что позиция клуба сильная, и мы не видим и не видели нарушения, которые Промесу пытаются инкриминировать. Поэтому «Спартак» спокойный, это наша народная команда. Они знают, что делают», — сказал Свищёв.

Квинси Промес в Нидерландах получил полтора года тюрьмы за нанесение ранений родственнику. Впрочем, разбирательство продолжается после того, как 32-летний футболист подал апелляцию.

Спартаковцу Промесу грозит 9 лет тюрьмы

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