В «Зените» назвали чушью слухи об уходе Вендела

В среду в СМИ появились новости о том, что один из системообразующих легионеров питерского «Зенита» Маркус Вендел может вернуться на родину – в «Ботафого». Сообщалось якобы о том, что питерцы уже готовы отдать игрока в аренду.

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев яростно отреагировал на новости касаемо будущего бразильца.

«Чушь и чепуха! Хватит ерундой заниматься», - сказал Медведев «РИА Новости».

В 18 матчах этого сезона Венделу удалось оформить за «Зенит» 10 голевых действий, среди них четыре забитых гола и шесть голевых передач. Контракт Вендела с клубом действует до лета 2027 года.

Самый дорогой легионер близок к уходу из «Зенита»