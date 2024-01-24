Шапи оформил свой четвёртый гол в 2024 году

Ударный год выходит у российского игрока атаки греческого «Ариса» Магомеда-Шапи Сулейманова. Воспитанник академии «Краснодара» забил свой четвёртый гол в официальных соревнованиях в календарном году.

Так, в среду «Арис» в первом матче 1/4 финала Кубка Греции разгромил «Ники Волос» (3:0). Сулейманов оформил один из голов своей команды.

Для россиянина это уже пятый гол за «Арис» с момента прихода в команду в прошлом году и четвёртый – в 2024 календарном году. Ранее в чемпионате Греции в наступившем году он поражал ворота «Астераса», ПАОКа и «Панэтоликоса». Права на игрока, напомним, принадлежат его родному клубу - «Краснодару».