Агент колумбийского нападающего «Флуминенсе» Джона Адольфо Ариаса Джанфранко Петруцциелло специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал информацию о том, что московский «Спартак» в позапрошлом году делал предложение по этому игроку.

«Нет, это неправда», - заявил агент нашему корреспонденту.

Как сообщает Trivela, москвичи в 2022 году интересовались возможностью приобретения этого игрока атаки. Ранее сообщалось об интересе к Ариасу от других двух клубов из России: «Зенита» и «Краснодара».

Ариасу 26 лет, за «Флуминенсе» он выступает с 2021 года на позиции правого вингера.