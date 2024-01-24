Алексей Попов назвал условие возвращения Нобоа в Россию

В среду Кристиан Нобоа после нескольких лет в клубе официально покинул «Сочи» и перешел в «Эмелек» из Эквадора. Бывший защитник «Амкара» и «Рубина» Алексей Попов назвал условие, при котором Кристиан может вернуться в Россию.

«Если ему предложат в будущем тренерскую работу в России, конечно, он вернётся. Но сейчас он поступил правильно, хочет жить у себя на родине, поближе к родным и близким», - цитирует Попова Metaratings.

Напомним, что 38-летний Нобоа, которому в апреле стукнет 39 лет, прекрасно знает российский футбол – в стране он выступал практически без перерыва с 2007 года, лишь однажды прерываясь на непродолжительный период игры за ПАОК.