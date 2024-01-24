Сергеев: Педро, Артур и Нино усилят «Зенит»

Форвард «Зенита» Иван Сергеев поделился мнением об игре бразильских новичков команды.

Напомним, в зимнее трансферное окно к санкт-петербургскому коллективу присоединились бразильцы Нино, Артур, Энрике Педро, а также россиянин Ильзат Ахметов.

«Они хорошие ребята, я думаю, что они усилят нашу игру — и Педро, и Артур, и Нино. Конечно, им еще нужно время для того, чтобы окончательно втянуться, но оно у них будет», — цитирует Сергеева пресс-служба «сине-бело-голубых».

«Зенит» находится на второй позиции в турнирной таблице чемпионата России. В 18 турах команда Сергея Семака набрала 36 очков и всего на два балла отстает от лидера сезона — «Краснодара».