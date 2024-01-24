Бразильский полузащитник «Зенита» Маркус Вендел может покинуть команду в зимнее трансферное окно.

Как стало известно Globo, «сине-бело-голубые» согласились отдать в аренду 26-летнего хавбека в бразильский «Ботафого». Сообщается, что в договоре будет предусмотрена опция выкупа.

По данным источника, сам Вендел хочет вернуться на родину и быть ближе в своей семье, однако препятствием трансфера является главный тренер «Зенита» Сергей Семак, который не хочет отпускать своего лидера в середине сезона.

В текущем сезоне Вендел провел 18 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал шесть ассистов.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 22 миллиона евро.