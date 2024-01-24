Акинфеев — самый возрастной футболист РПЛ после ухода Нобоа

Голкипер столичного ЦСКА Игорь Акинфеев теперь самый возрастной футболист чемпионата России.

Сегодня, 24 января, «Сочи» объявил об уходе полузащитника Кристиана Нобоа, которому на текущий момент 38 лет и 8 месяцев. До ухода из стана южан эквадорец считался самым возрастным игроком Российской премьер-лиги, а теперь он передал это звание капитану ЦСКА Игорю Акинфееву (37 лет и 8 месяцев).

В текущем сезоне Акинфеев провел 15 матчей в рамках Российской премьер-лиги, в которых пропустил 20 голов и четыре раза сыграл «на ноль». Контракт вратаря с «армейцами» рассчитан до лета 2024 года.