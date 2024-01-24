Силкин предположил, почему Нобоа решил уйти из «Сочи»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин порассуждал об уходе Кристиана Нобоа из «Сочи». Об этом официально стало известно в среду вечером.

«Возраст всё-таки такой. Он и сам чувствовал, что ничего не может команде дать. А проблемы «Сочи» в этом сезоне были в том числе из-за этого. Не бывает вечных футболистов», - подытожил Силкин для «РИА Новости».

Напомним, что Нобоа впервые прибыл в Россию в 2007 году и с тех пор лишь с небольшим перерывом выступал в стране за разные клубы, такие как «Рубин», «Динамо» (Москва), «Ростов», питерский «Зенит». Последним его клубом стал «Сочи».

«Сочи» объявил об уходе Нобоа