Нобоа назвал самое яркое воспоминание о России

Знаменитый эквадорский легионер Кристиан Нобоа в среду официально покинул «Сочи», а вместе с тем и РПЛ. Он продолжит карьеру в «Эмелеке» в родном Эквадоре. Нобоа назвал своё самое яркое впечатление о России – и оно оказалось довольно простым для человека из Южной Америки.

«Снег! Снег! Я очень люблю его. А ещё все люди в России всегда поддерживали меня во всех командах, в которых я был. Это приятно», - говорит Кристиан для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Нобоа сейчас 38 лет, а оказался он в России впервые ещё в далёком 2007 году, пополнив казанский «Рубин». Ранее Кристиан рассказал, что хотел бы вернуться в Россию уже в ином статусе.