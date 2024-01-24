Мостовой: «14 миллионов евро — это слишком дорого за Угальде»

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился комментарием о возможном трансфере форварда «Твенте» Манфреда Угальде в стан «красно-белых».

Как считает эксперт, у 21-летнего игрока хорошая статистика для его возраста.

«Но все дело упирается в финансы. Если бы мне сказали, что «Спартак» заплатит за него четыре миллиона евро, я бы сказал, что это хороший трансфер. Но 14 миллионов — это слишком дорого», — приводит слова Мостового «RT на русском».

В текущем сезоне Угальде провел 25 матчей во всех турнирах, забил девять голов и записал на свой счет семь голевых передач.