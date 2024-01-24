Нобоа: «Хотел бы вернуться в Россию тренером-скаутом или журналистом»

Эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа вечером среды официально покинул «Сочи». 38-летний ветеран РПЛ рассказал, что будет с теплотой вспоминать Россию, в которой он провёл огромную часть карьеры и заявил, что хотел бы вернуться уже в ином статусе.

«Буду вспоминать Россию с ностальгией. Прожил тут очень красивые моменты, выиграл много матчей, они войдут в историю! Хочу вернуться тренером-скаутом или журналистом», - смеясь говорит Нобоа «Матч ТВ», добавив, что для начала ему надо выучиться.

Нобоа в России выступал за «Рубин», «Динамо», «Ростов», «Зенит». Последним его клубом стал «Сочи».

«Сочи» объявил об уходе Нобоа