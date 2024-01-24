«Зенит» работает над осуществлением трансфера защитника Наира Тикнизяна из «Локомотива». Между тем, пресс-служба ЦСКА опубликовала видео, на котором хавбек команды Иван Обляков обращается к Тикнизяну. Очевидно, что «армейцы» и «железнодорожники» пересеклись на сборах.

- Голубая [форма] должна быть через пару дней, да? - спросил Обляков у Тикнизяна, хватая его за красную футболку «Локомотива».

- Не факт, не факт, - загадочно ответил Тикнизян.

Дальше в разговор ворвался рулевой ЦСКА Владимир Федотов.

- Красно-синяя! У нас приоритетное право выкупа. Ещё ничего не ясно, - сказал Федотов с улыбкой.