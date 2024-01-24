​Томпсон прошёл обследование для «Оренбурга»

Атакующий полузащитник Хорди Томпсон успешно прошёл обследование для «Оренбурга». Об этом рассказал Василий Еремякин, который занимает должность президента в российском клубе. По его словам, никаких проблем в ходе обследования выявлено не было.

«Хорди Томпсон успешно прошёл медосмотр и в ближайшее время подпишет с нашим клубом контракт об аренде до конца сезона без обязательной опции выкупа», - цитирует Еремякина Sport24.

19-летний Хорди Томпсон переходит в «Оренбург» из «Коло-Коло». На текущий момент оренбуржцы занимают 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, то есть находятся в зоне стыковых игр.