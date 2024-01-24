Казанский «Рубин» усилится нападающим «Муры» Дарданом Шабанхаджаем. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» после того, как переход австрийского легионера подтвердили в агентстве.

«Да, действительно, всё готово к этой сделке, всё в порядке», - заявили в Select Sports Management нашему корреспонденту.

Шабанхаджаю 22 года. В текущем сезоне в составе словенской «Муры» он оформил 10 голевых действий в 20 матчах, из них семь – это забитые голы, а три – голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает молодого форварда в 700 тыс. евро. Его контракт с «Мурой» рассчитан ещё на полтора года – до лета 2025 года.