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Новичок «Сочи» Сааведра рассказал, кто сподвиг его на переезд в Россию

24 Января 2024 • 20:24 Комментировать

В среду «Сочи» объявил об усилении. Состав аутсайдера РПЛ пополнил новичок Игнасио Сааведра. Футболист рассказал, кто сподвиг его продолжить карьеру в России.

«Я связался с Робертом Морено и это было ключевое решение. После общения с тренером я понял, что это хороший шаг в моей карьере», - приводит слова чилийского защитника пресс-служба «Сочи».

Напомним, что Морено возглавил южан совсем недавно – в декабре 2023 года. По понятным причинам при новом тренере «Сочи» не провёл ещё ни одного матча. Клуб занимает последнее, 16-е место турнирной таблицы с 11 набранными баллами.

Больше подробностей о новичке южан - здесь.

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Сочи Роберт Морено Игнасио Сааведра ещё теги
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