Мостовой заявил, что не имеет права осуждать Промеса

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал ситуацию с уголовным делом нападающего «красно-белых» Квинси Промеса.

Ранее появилась информация, что 32-летнему футболисту грозит тюремное заключение сроком на девять лет.

«Промес стал фигурантом очень печальной истории. С одной стороны, нет дыма без огня, с другой — вина еще не доказана. Дело запутанное, и осуждать его я не имею права», — приводит слова Мостового «RT на русском».

В текущем сезоне Промес провел 21 матч во всех турнирах, забил восемь мячей и стал автором восьми голевых передач. Контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан до предстоящего лета, однако, по данным СМИ, соглашение будет автоматически продлено на один год.