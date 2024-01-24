Футбольный эксперт Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе «Зенита» в товарищеском матче над «Чонбуком» (5:1).

- Что бросилось в глаза в игре «Зенита»?

- Далеко идущих выводов пока делать рано. Но на данном этапе «Зенит» выглядит очень убедительно во всех компонентах игры. Вначале команда допускала много технического брака. Пока не все ребята чувствуют игровую тональность, поэтому ошибки были неизбежны. Но и в первом тайме команда управляла процессом, хотя много пропускала атак. А второй тайм – безоговорочная победа. Уровень работоспособности у «Зенита» оказался выше. Игроки южнокорейской команды подустали, а «Зенит» проявил на этом фоне свое мастерство. Мне очень он понравился во втором тайме. Впечатление отрадное.

- Все было так безупречно, или какие-то линии проседали у «Зенита»?

- Я бы не сказал, что кто-то проседал, особенно во втором тайме. Команда не пропускала контратаки после перерыва. А в первом тайме хорошую скорость показал соперник. При переходе из обороны в атаку питерцы не всегда успевали за этими скоростными ребятами. А так и в обороне, и в середине поля было много командных связей уже сегодня.

- Как вам новички? Педро провел два матча, забил два мяча. Он оставил наилучшее впечатление среди новобранцев?

- Пока рано об этом говорить. Особо выдающихся качеств я не увидел. Но он забивает.

- А как вам Артур? Он запомнился хорошим ударом по воротам в первом тайме.

- На мой взгляд, это более агрессивный игрок. Но я бы не стал посыпать его и Педро цветами. Надо ждать, что будет дальше. Еще из новичков хочется отметить Бардачёва. Он хорошо сыграл, забили мяч, правда, и пенальти привез. Но там была безвыходная ситуация.

- Как думаете, Семак даст ему шанс?

- Не могу говорить за Семака, но мне этот парень очень понравился. У него хорошие качества, он умеет отбирать мяч. Гол, который он забил, не говорит о его высоком мастерстве, но то, что он вовремя пришел на ту позицию, дает основания говорить о том, что он понимает толк в игре.

- Пишут, что Тикнизян перейдет из «Локомотива» в «Зенит». Как это оцениваете?

- Пока переход не состоялся. Думаю, это напрасное решение Тикнизяна. «Локомотив» тоже борется за высокие места. Он принес бы пользу «железнодорожникам».

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- То есть его уход – потеря для москвичей?

- Вообще такой игрок нужен. Вокруг таких футболистов, как Пиняев, Глушенков, Карпукас, Тикнизян будет формироваться ближайшее будущее «Локомотива». «Зенит», наверное, тоже думает о будущем и закладывает фундамент. Три молодых парня: Васильев, Коваленко, Бардачёв, плюс, возможно, Тикнизян – будут необходимы команде, если она в ближайшее время не будет выступать в Лиге чемпионов.

Елена Григорьевская