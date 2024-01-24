Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Борис Игнатьев: «На данном этапе «Зенит» выглядит очень убедительно во всех компонентах игры» эксклюзив

24 Января 2024 • 20:15 Комментировать

Футбольный эксперт Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе «Зенита» в товарищеском матче над «Чонбуком» (5:1).

- Что бросилось в глаза в игре «Зенита»?

- Далеко идущих выводов пока делать рано. Но на данном этапе «Зенит» выглядит очень убедительно во всех компонентах игры. Вначале команда допускала много технического брака. Пока не все ребята чувствуют игровую тональность, поэтому ошибки были неизбежны. Но и в первом тайме команда управляла процессом, хотя много пропускала атак. А второй тайм – безоговорочная победа. Уровень работоспособности у «Зенита» оказался выше. Игроки южнокорейской команды подустали, а «Зенит» проявил на этом фоне свое мастерство. Мне очень он понравился во втором тайме. Впечатление отрадное.

- Все было так безупречно, или какие-то линии проседали у «Зенита»?

- Я бы не сказал, что кто-то проседал, особенно во втором тайме. Команда не пропускала контратаки после перерыва. А в первом тайме хорошую скорость показал соперник. При переходе из обороны в атаку питерцы не всегда успевали за этими скоростными ребятами. А так и в обороне, и в середине поля было много командных связей уже сегодня.

- Как вам новички? Педро провел два матча, забил два мяча. Он оставил наилучшее впечатление среди новобранцев?

- Пока рано об этом говорить. Особо выдающихся качеств я не увидел. Но он забивает.

- А как вам Артур? Он запомнился хорошим ударом по воротам в первом тайме.

- На мой взгляд, это более агрессивный игрок. Но я бы не стал посыпать его и Педро цветами. Надо ждать, что будет дальше. Еще из новичков хочется отметить Бардачёва. Он хорошо сыграл, забили мяч, правда, и пенальти привез. Но там была безвыходная ситуация.

- Как думаете, Семак даст ему шанс?

- Не могу говорить за Семака, но мне этот парень очень понравился. У него хорошие качества, он умеет отбирать мяч. Гол, который он забил, не говорит о его высоком мастерстве, но то, что он вовремя пришел на ту позицию, дает основания говорить о том, что он понимает толк в игре.

- Пишут, что Тикнизян перейдет из «Локомотива» в «Зенит». Как это оцениваете?

- Пока переход не состоялся. Думаю, это напрасное решение Тикнизяна. «Локомотив» тоже борется за высокие места. Он принес бы пользу «железнодорожникам».

Реклама


- То есть его уход – потеря для москвичей?

- Вообще такой игрок нужен. Вокруг таких футболистов, как Пиняев, Глушенков, Карпукас, Тикнизян будет формироваться ближайшее будущее «Локомотива». «Зенит», наверное, тоже думает о будущем и закладывает фундамент. Три молодых парня: Васильев, Коваленко, Бардачёв, плюс, возможно, Тикнизян – будут необходимы команде, если она в ближайшее время не будет выступать в Лиге чемпионов.

Елена Григорьевская

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Борис Игнатьев
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге Защитник «Ливерпуля» Александер-Арнольд назвал самого сильного игрока, против которого ему приходилось выходить на поле ​Назван возможный следующий тренер «Барселоны» «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс «Интер» предложил «Манчестер Юнайтед» обменяться игроками, англичане уже ответили ​В АПЛ судья допустил грубую ошибку против «Ливерпуля» Нулевые Месси и Суарес, скандальные ВАРы «Реала» и взлетающий «Ювентус» ​«Реал» готов продать полузащитника – но не дешевле 80 млн евро Сане определился с предпочтительным местом продолжения карьеры в случае ухода из «Баварии» «Реал» предложит «Баварии» своего игрока в обмен на Дэвиса
«Реал» - «Альмерия»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Реал» договорился с Мбаппе, но есть нюанс 20 клубов дали согласие на участие в европейской Суперлиге Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе «Барселона» лишь перед финальным свистком вырвала победу в игре с «Бетисом» Парад ошибок, овертайм и состоявшаяся месть: «Атлетико» выиграл в дерби Мадрида и выбил «Реал» из Кубка Испании «Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом» «Бетис» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 «Барселона» готова позвать Моуринью Удаление Симеоне и блёклый матч Хвичи: «Интер» дожал «Наполи» в концовке и выиграл Суперкубок Италии
Спортивные новости
Зверев победил Алькараса и сыграет с Медведевым в полуфинале Australian Open «Адмирал» сенсационно обыграл «Металлург» в матче КХЛ Калинская не смогла выйти в полуфинал Australian Open Ольховский объяснил, за счёт чего Медведев сможет пройти в финал Australian Open «Спартак» уверенно переиграл «Динамо» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Января
20:32 · Россия. Премьер-лига
​Томпсон прошёл обследование для «Оренбурга»
20:31 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Муры» Шабанхаджай перейдёт в «Рубин» эксклюзив
20:24 · Россия. Премьер-лига
Новичок «Сочи» Сааведра рассказал, кто сподвиг его на переезд в Россию
20:19 · Россия. Премьер-лига
Мостовой заявил, что не имеет права осуждать Промеса
20:11 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» объявил об уходе Нобоа официально
20:05 · Россия. Премьер-лига
Сергеев — о разгроме «Чонбук Моторс»: «Мы делали свою работу»
19:56 · Россия. Премьер-лига
Артур боялся переезжать в Россию из-за морозов
19:39 · Россия. Премьер-лига
Погостнов объяснил поражение «Локомотива» от «Акрона»
19:32 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» выиграл и второй матч на сборах со счётом 5:1
19:28 · Россия. Премьер-лига
Андрей Фёдоров: «Нобоа потерял мотивацию играть в России»
19:06 · Россия. Премьер-лига
Сарвели: «Провели сбор на пятёрку»
19:03 · Россия. Премьер-лига
«Факел» обыграл третий клуб чемпионата Словении
18:52 · Россия. Премьер-лига
Свищев: В Нидерландах создают второй инцидент, чтобы Промес покинул «Спартак»
18:49 · Россия. Премьер-лига
Черевченко рассказал, какой европейский чемпионат подошёл бы Антону Миранчуку
18:47 · Россия. Премьер-лига
«Ахмат» ищет Гбамбле новую команду
Все новости
Рекомендуем