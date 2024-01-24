Эквадорский полузащитник Кристин Нобоа возвращается на родину. 38-летний футболист продолжит карьеру в эквадорском «Эмелеке». Об этом сообщает официальный телеграм-канал южан.

За «Сочи» Нобоа выступал с лета 2019 года. За это время он принял участие в 116 матчах во всех турнирах, в которых забил 40 мячей и записал на свой счет 23 результативные передачи. Стоит сказать, что в составе южан Нобоа стал серебряным призером Российской премьер-лиги, а по итогам сезона-2021/22 был признан лучшим футболистом чемпионата.

После 18 туров «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков. Возобновление сезона после зимней паузы состоится в начале марта.