Сергеев — о разгроме «Чонбук Моторс»: «Мы делали свою работу»

Форвард санкт-петербургского «Зенита» Иван Сергеев высказался после победы над «Чонбук Моторс».

Товарищеская встреча между российским и южнокорейским коллективом завершилась крупной победой нашей команды со счетом 5:1.

«Победа далась не тяжело и не легко. Мы делали свою работу. Наигрывали свои связи. У них хорошая, агрессивная команда, так что спарринг получился», — приводит слова Сергеева «Матч ТВ».

Футболист отметил, что впереди еще большая подготовка, поэтому команда спокойно относится к данному результату.

Следующим соперником «Зенита» на сборах станет «Урал». Игра против екатеринбургской команды пройдет 27 января, начало — в 17:00 по московскому времени.