Артур боялся переезжать в Россию из-за морозов

Новичок питерского «Зенита» Артур рассказал, что сначала очень сомневался в переезде в Россию из-за того, какая температура воздуха порой бывает в стране в зимнее время года. Однако позже его точка зрения поменялась.

«Когда узнал, какие морозы бывают в России, засомневался. Но потом поговорил с бразильцами, которые играют здесь. Мне сказали, что и в России бывает прекрасная погода, а зимой в домах тепло, а стадион «Зенита» с крышей», - цитирует Артура пресс-служба «сине-бело-голубых».

Вингер добавил, что в его родном городе очень жарко. Родился он в Форталезе, где столбик термометра регулярно доходит до +30...+40 градусов.

Артур назвал «Зенит» «большим европейским клубом»