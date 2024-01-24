Погостнов объяснил поражение «Локомотива» от «Акрона»

Вечером среды столичный «Локомотив» всухую проиграл в контрольном матче клубу Мелбет-Первой лиги, тольяттинскому «Акрону» (0:2). Игрок обороны «железнодорожников» Егор Погостнов объяснил поражение своей команды.

«Мы находимся под нагрузками, периодически не успевали при перестроениях, много совершили технического брака из-за усталости. Но моменты, которые создали, всё‑таки хотелось бы реализовать», – говорит Погостнов телеканалу «Матч ТВ».

Ранее на сборах команда Михаила Галактионова с симметричным счётом обыграла «Аль-Охдуд» (2:0) - это представитель Саудовской Аравии.

Кстати, в матче не принимал участие Наир Тикнизян, которого связывают с уходом из клуба.