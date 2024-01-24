​«Зенит» выиграл и второй матч на сборах со счётом 5:1

Счёт 5:1 становится фирменным для «Зенита» на зимних подготовительных сборах. С таким счётом команда Сергея Семака в первой товарищеской игре обыграла «Динамо» из Самарканда. Теперь с таким же результатом завершился матч «сине-бело-голубых» против «Чонбук Моторс» из Южной Кореи.
За «Зенит» в прошедшем матче забили Матео Кассьерра, Педро, Иван Сергеев, Густаво Мантуан и Матвей Бардачёв.
Добавим, что после восемнадцати сыгранных туров «Зенит» располагается на второй позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.
Протокол игры
|Зенит
|5:1
|Чонбук Моторс
|(1:0) Кассьерра Матео 22'
|26' Ли Ен-Чжэ (1:1)
|(2:1) Педринью Роша 58'
|(3:1) Сергеев Иван 66'
|(4:1) Мантуан Густаво 71'
|(5:1) Бардачёв Матвей 75'
Адамов Денис • Караваев Вячеслав • Эракович Страхинья • Алип Нуралы • Барриос Вильмар • Фернандес Марио • Коваленко Александр II • Клаудиньо • Мостовой Андрей • Артур Виктор Гимараес • Кассьерра Матео
24 января. Стадион "Заид Спортс Стэдиум" (Абу-Даби).
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