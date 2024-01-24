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​«Зенит» выиграл и второй матч на сборах со счётом 5:1

24 Января 2024 • 19:32 Комментировать

Счёт 5:1 становится фирменным для «Зенита» на зимних подготовительных сборах. С таким счётом команда Сергея Семака в первой товарищеской игре обыграла «Динамо» из Самарканда. Теперь с таким же результатом завершился матч «сине-бело-голубых» против «Чонбук Моторс» из Южной Кореи.

За «Зенит» в прошедшем матче забили Матео Кассьерра, Педро, Иван Сергеев, Густаво Мантуан и Матвей Бардачёв.

Добавим, что после восемнадцати сыгранных туров «Зенит» располагается на второй позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Протокол игры  
Зенит 5:1 Чонбук Моторс
(1:0) Кассьерра Матео 22'    
    26' Ли Ен-Чжэ (1:1)
(2:1) Педринью Роша 58'    
(3:1) Сергеев Иван 66'    
(4:1) Мантуан Густаво 71'    
(5:1) Бардачёв Матвей  75'    
Адамов Денис Караваев Вячеслав Эракович Страхинья Алип Нуралы Барриос Вильмар Фернандес Марио Коваленко Александр II Клаудиньо Мостовой Андрей Артур Виктор Гимараес Кассьерра Матео
Запасные: Сергеев Иван Вендел Маркус Васильев Дмитрий Алексеевич Энрике Педро Чёрный Артур Дуглас Сантос Сутормин Алексей Ахметов Ильзат Бардачёв Матвей Родригао де Соуза Кержаков Михаил Кейрос Ду Мантуан Густаво
 
24 января. Стадион "Заид Спортс Стэдиум" (Абу-Даби).

 

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Зенит Чонбук Моторс
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