​«Зенит» выиграл и второй матч на сборах со счётом 5:1

Счёт 5:1 становится фирменным для «Зенита» на зимних подготовительных сборах. С таким счётом команда Сергея Семака в первой товарищеской игре обыграла «Динамо» из Самарканда. Теперь с таким же результатом завершился матч «сине-бело-голубых» против «Чонбук Моторс» из Южной Кореи.

За «Зенит» в прошедшем матче забили Матео Кассьерра, Педро, Иван Сергеев, Густаво Мантуан и Матвей Бардачёв.

Добавим, что после восемнадцати сыгранных туров «Зенит» располагается на второй позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.