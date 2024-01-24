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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Андрей Фёдоров: «Нобоа потерял мотивацию играть в России»

24 Января 2024 • 19:28 Комментировать

Андрей Фёдоров, бывший игрок казанского «Рубина» полагает, что ветеран РПЛ и полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа потерял мотивацию дальше выступать в России, ведь здесь он уже всем и всё доказал.

«Не скажу, что ему было тяжело, в «Сочи» разные тренеры его встраивали, но сейчас что-то не получилось. Не знаю, с чем это связано. Думаю, что для себя он выбрал хороший вариант — завершить карьеру на родине», - цитирует Фёдорова «Чемпионат».

Как добавил Фёдоров, эквадорец бы мог принести пользу клубам в РПЛ. Но проблема в том, что опытный футболист, по мнению эксперта, просто потерял свою мотивацию.

Ранее сообщалось, что новым клубом 38-летнего Нобоа будет команда из его родной страны.

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