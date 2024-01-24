Сарвели: «Провели сбор на пятёрку»

Нападающий столичного «Локомотива» Владислав Сарвели поделился комментарием о первом зимнем сборе команды.

«Чувствую себя хорошо, потому что впереди три дня выходных. Можно будет расслабиться, переварить те нагрузки, которые получили здесь. Можно сказать, что провели сбор на пятерку», — приводит слова Сарвели «Матч ТВ».

В первой части сезона 26-летний футболист принял участие в десяти матчах с учетом всех турниров и отметился двумя забитыми мячами.

Напомним, после 18 туров «Локомотив» занимает четвертое место в Российской премьер-лиге. В копилке команды Михаила Галактионова 31 балл.