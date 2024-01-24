«Факел» обыграл третий клуб чемпионата Словении

Воронежский «Факел» на сборах в Турции одолел «Копер», представителя чемпионата Словении. Матч завершился со счётом 2:0, авторами голов в составе «огнеопасных» стали вернувшийся из «Ростова» Роман Акбашев и Евгений Марков.

Красок этой победе добавляет то, что «Копер» на данный момент занимает третью строчку в чемпионате Словении с 30 очками и уступает в таблице лишь «Целе» и «Олимпии».

«Факел» завершил первую часть сезона РПЛ на 11-м месте таблицы с 21 баллом в копилке. Ранее на сборах подопечные Сергея Ташуева обыграли «Сабаил» из Азербайджана (1:0), но проиграли «Насафу» из Узбекистана (1:2). А также разошлись миром с молодёжной сборной Южной Кореи.