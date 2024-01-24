Свищев: В Нидерландах создают второй инцидент, чтобы Промес покинул «Спартак»

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищёв прокомментировал проблемы форварда «Спартака» Квинси Промеса с законом в Нидерландах.

«Уже второй создают инцидент для того, чтобы игрока заставить покинуть клуб и предстать перед голландским «правосудием». Зачем им это нужно – непонятно. Очевидно, что какая-то мотивация у них есть», – приводит слова депутата Vprognoze.ru.

Свищев также отметил, что не услышал достойных аргументов от стороны обвинения, также напомнив о твёрдой позиции «Спартака», желающего сохранить футболиста.

Ранее появилась информация о том, что вингер «красно-белых» может предстать перед судом в родной стране из-за возможной контрабанды кокаина.