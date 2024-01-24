Черевченко рассказал, какой европейский чемпионат подошёл бы Антону Миранчуку

Экс-наставник московского «Локомотива» Игорь Черевченко высказался о будущем хавбека «красно-зелёных» Антона Миранчука.

«Я читал, что «Бешикташ» в нем заинтересован, но, мне кажется, ему подошел бы чемпионат Испании, где он смог бы раскрыть свою технику. Италия более силовая, Германия — тем более», — приводит слова Черевченко Metaratings.

Ранее сообщалось, что 28-летний Миранчук планирует полностью отработать свой контракт с «Локомотивом», который истекает предстоящим летом, и отправиться покорять Европу.

В нынешней кампании Миранчук сыграл в 24 матчах во всех турнирах, в которых четыре раза смог поразить ворота соперников и записать на свой счет пять ассистов.